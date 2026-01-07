Crímenes continúan en Lima: Más de 10 homicidios en solo una semana

La criminalidad continúa en aumento en la capital y en varias regiones del Perú, donde las extorsiones a comerciantes y transportistas se han convertido en uno de los delitos más letales. Lima Metropolitana concentra gran parte de estos hechos violentos, mientras las organizaciones criminales amplían su control y siembran temor entre la población.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad del problema. Durante el 2025 se registraron 2,226 asesinatos, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el 2024. Este escenario evidencia el avance del crimen organizado, que ha logrado superar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, la cual enfrenta limitaciones operativas y falta de una estrategia clara junto al Gobierno.

Lo más alarmante es que en solo los primeros siete días del presente año ya se han reportado más de 10 asesinatos solo en Lima, siendo el sicariato el principal delito que cobra vidas en la capital. En la mayoría de los casos, los crímenes se cometen con armas de fuego, lo que incrementa el nivel de violencia.

ESTADO DE EMERGENCIA NO FRENA LA VIOLENCIA

Pese a que el Gobierno decretó y amplió estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, la medida no ha logrado reducir los índices de criminalidad. Por el contrario, los asesinatos continúan registrándose a diario, generando preocupación y sensación de inseguridad entre los ciudadanos.

Esta situación mantiene al Perú entre los países con altos índices de inseguridad en la región, mientras comerciantes, transportistas y vecinos exigen acciones más efectivas para frenar la ola de violencia que golpea sin tregua a la capital y a las regiones, especialmente en el norte del país.