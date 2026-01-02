Lo último en tendencias de ropa de verano para el comienzo del 2026 en Gamarra

Llegó la temporada de verano, una época en la que la temperatura sube y las personas buscan relajarse y disfrutar del sol, la arena y el mar, acudiendo masivamente a las playas. Sin embargo, esta época también es una oportunidad de emprendimiento en el rubro de la moda.

Un equipo de Paren Todo visitó las galerías del emporio comercial de Gamarra para conocer las últimas tendencias en ropa de verano, ya sea bikinis, camisas, shorts y demás prendas con diversos diseños y al alcance de todos los bolsillos.

CAMISAS PLAYERAS

En ese sentido, nuestro reportero Lucho Santos consultó con una de las comerciantes del emporio, quien detalló que las camisas con estampados de palmeras vienen siendo tendencia para este inicio del 2026.

En diferentes colores y con diferentes diseños, usted podrá encontrar camisas para todos los gustos y elaboradas a base de cómodas y frescas telas como el chalís. El precio de estas prendas va desde los 30 soles.