¡Tenga cuidado!: Podría contraer herpes tipo 1 en los gimnasios

La temporada de verano finalmente llegó y muchas personas aprovechan esta época del año para matricularse en algún gimnasio en busca de tonificar su cuerpo para lucir radiante y escultural en la playa, además de quemar los kilos demás producto de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, existe la probabilidad de contraer herpes tipo 1. En conversación con Paren Todo, el doctor Marco Almerí explicó que esto puede llegar a suceder de no realizarse una correcta limpieza de las maquinarias.

"Como a veces hemos visto, se escupe la mano para levantar las pesas y luego esa barra de las pesas no es limpiado como la norma técnica exige, el siguiente estudiante del gimnasio que acude al lugar y agarra la barra seguramente se va a contagiar porque va a entrar en contacto con la saliva del antecesor", dijo.

HERPES TIPO 2

Asimismo, el doctor advirtió que incluso los gimnasios podrían ser una fuente de contagio para herpes tipo 2 o más conocido como herpes genital, que se transmite, en este caso, a través del líquido que sale el reventarse las ampollas de la persona portadora de esta enfermedad.

En ese sentido, recomendó que cada gimnasio aplique los cuidados de higiene de manera adecuada para evitar posibles contagios de este mal durante la época de verano.