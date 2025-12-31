Comerciantes de Gamarra recaudaron dinero para sepelio de niño atropellado

Gran conmoción ha generado la muerte de un menor de dos años y medio en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, luego de que un camión de caudales lo atropellara mientras jugaba en la vía pública.

La familia del niño, de nacionalidad extranjera y dedicada a la venta ambulatoria, se encuentra devastada, ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para costear los gastos del sepelio.

Ante esta situación, comerciantes solidarios y personas que visitaron el emporio comercial de Gamarra unieron esfuerzos esta tarde para realizar una colecta solidaria, con el objetivo de recaudar fondos y apoyar a la familia en este difícil momento.

Gracias al buen corazón de los comerciantes y transeúntes, se logró recaudar más de mil soles, monto que permitirá amortiguar parte de los gastos del sepelio del menor, quien lamentablemente perdió la vida en este accidente que habría ocurrido por presunta negligencia del conductor.

TIKTOKERS APROVECHARON MUERTE DE NIÑO PARA ESTAFAR

Sin embargo, al dolor de la familia se sumó la indignación, luego de que personas inescrupulosas utilizaran cuentas de TikTok y transmisiones en vivo para aprovecharse de la muerte del menor y recaudar dinero de manera ilícita, situación que generó rechazo entre comerciantes y la población en general, señalándose a dos tiktokers como responsables.

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades de esta muerte, mientras que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para las diligencias y el esclarecimiento de este caso.