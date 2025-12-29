Alertan por mensajes falsos sobre supuesto terremoto de 7.0 mañana martes en Lima

Los recientes sismos registrados en Lima y Chimbote durante el último fin de semana han generado preocupación en la ciudadanía, especialmente tras las advertencias de especialistas sobre la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en la capital, un escenario que mantiene en alerta a la población.

En este contexto, personas inescrupulosas vienen difundiendo mensajes falsos y alarmistas a través de WhatsApp, en los que se advierte sobre un supuesto terremoto de magnitud 7.0 que ocurriría este martes 30 de diciembre, información que no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial.

Según las denuncias de varios ciudadanos, los mensajes que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería incluyen advertencias como “tener precaución con hijos, mascotas y personas mayores” y “mantener lista la mochila de emergencia”, generando miedo e incertidumbre entre quienes los reciben.

La difusión de estos contenidos falsos se aprovecha de la frecuencia de movimientos telúricos que se vienen registrando en el país, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2025 se han reportado más de 830 sismos a nivel nacional.

IGP EXHORTA A INFORMARSE SOLO POR CANALES OFICIALES ANTE SISMOS

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a no dejarse engañar por mensajes no oficiales y recordaron que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la única entidad autorizada para informar de manera verificada sobre sismos y actividad sísmica, recomendando seguir únicamente sus plataformas oficiales para evitar caer en la desinformación.