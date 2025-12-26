Gastos de luz se elevan en Navidad por encendido de luces

La magia de la Navidad llegó, haciendo que calles y hogares de Lima y el Perú en general sean decorados para la ocasión e iluminados durante todo el mes de diciembre, sin embargo, una situación alarmante se esconde detrás de todo ese brillo.

En declaraciones para Paren Todo, un vocero de Ecoruta explicó que, debido a la gran cantidad de luces que se mantienen encendidas durante horas, los recibos de luz suelen tener un considerable incremento que perjudica a los bolsillos de los peruanos.

"En diciembre empieza a aumentar el consumo, sobre todo porque aumentamos el consumo debido al uso de luces para decoración y porque estas luces muchas veces las tenemos guardadas por mucho tiempo", señaló el vocero, quien precisó que los recibos de luces pueden aumentar hasta en 10% durante la época navideña.

RECOMENDACIONES

En ese sentido, el especialista recomendó a las familias peruanas reducir el consumo de las luces navideñas y optar por la posibilidad de cambiar a luces LED, debido a que estas cuentan con un sistema de ahorro de energía, lo cual genera menos consumo.