¿Árbol o nacimiento?: Cuál se debe armar primero en casa durante la Navidad

En plena temporada navideña, una de las costumbres que no puede faltar en los hogares es la decoración de la casa, donde el árbol navideño y el nacimiento ocupan un lugar central. Sin embargo, cada diciembre surge una pregunta que genera debate familiar: ¿cuál se arma primero en casa, el árbol o el nacimiento?

Durante un recorrido realizado por el programa “Paren Todo”, varias personas fueron consultadas en la calle sobre sus tradiciones navideñas, especialmente en torno al armado del árbol y el nacimiento previo al 25 de diciembre. La mayoría coincidió en que el árbol navideño suele ser el primero en instalarse, ya que involucra a toda la familia y está más vinculado a los niños y los regalos.

Muchos señalaron que el árbol se arma desde los primeros días de diciembre, mientras que otros prefieren hacerlo a pocos días de la Nochebuena, junto con el nacimiento. Esta variación depende de las costumbres familiares, el tiempo disponible y la emoción que genera adelantar el ambiente festivo en el hogar.

TRADICIONES HEREDADAS Y EL VALOR SIMBÓLICO DEL NACIMIENTO

Varias personas aseguraron que esta práctica viene de generaciones pasadas, donde se priorizaba primero el armado del árbol para colocar los obsequios de los más pequeños, dejando el nacimiento para una etapa posterior, como una tradición más antigua y solemne.

Pese a que en muchos hogares el nacimiento se instala al final, las familias destacan que mantiene un lugar especial, ya que representa el nacimiento del Niño Jesús y se asocia también con la bajada de Reyes, reafirmando su valor religioso y cultural dentro de las celebraciones navideñas.