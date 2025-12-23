Villa El Salvador: bus de “Los Chinos” choca con pasajeros a bordo

Las unidades de transporte de la empresa Etuchisa, conocida popularmente como “Los Chinos”, vuelven a ser protagonistas de un nuevo hecho de imprudencia en las vías de Lima, luego de que uno de sus buses protagonizara un accidente de tránsito con pasajeros a bordo, al chocar con un poste metálico.

De acuerdo con las imágenes registradas, se aprecia cómo la unidad, conducida a exceso de velocidad, terminó con la parte izquierda completamente destrozada, luego de impactar mientras intentaba ganar pasajeros sin respetar las normas de tránsito. El accidente ocurrió a la altura del paradero Sedapal, en el distrito de Villa El Salvador.

Este no es el primer incidente que involucra a los conductores de la empresa Etuchisa. En anteriores oportunidades, varias de sus unidades han sido registradas colisionando con otros vehículos y realizando maniobras temerarias con tal de captar más pasajeros en plena vía pública.

Diversos videos difundidos en redes sociales evidencian estas conductas reiteradas en distintas zonas de la capital, poniendo en grave riesgo la vida de los pasajeros, peatones y otros conductores, una situación que genera creciente preocupación entre los ciudadanos que toman estas unidades para llegar a su destino.

PIDEN MAYOR CONTROL A EMPRESA ETUCHISA TRAS NUEVO ACCIDENTE

La población exige a las autoridades un mayor control y fiscalización sobre esta empresa de transporte, ante el peligro constante que representan estas unidades al circular de manera irresponsable por las principales avenidas de Lima.