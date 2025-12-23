Familias abarrotan mercados en busca de pavo, lechón y aderezos para la cena navideña

A pocas horas de celebrarse la cena de Nochebuena, decenas de personas recorren los mercados en busca del mejor pavo, así como de lechones y otras carnes que serán protagonistas de la cena navideña. La demanda se intensifica conforme se acerca el 24 de diciembre.

En el mercado Pósitos, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, el kilo de pavo negro se comercializa a 15 soles, mientras que el pavo blanco se vende a 13 soles. Según los comerciantes, el mayor precio del pavo negro responde a su alimentación a base de verduras y vegetales, lo que le otorga una carne más jugosa y sabrosa.

Otros productos que también registran alta demanda para la cena navideña son los cuyes y conejos. Los vendedores ofrecen estos animales tanto vivos como ya sacrificados y listos para su preparación; en el caso del conejo vivo, el precio alcanza los 35 soles.

Los lechones también figuran entre los más solicitados y su precio llega hasta los 270 soles. En tanto, otras aves de corral como la gallina se venden a 45 soles, mientras que el pato, otra alternativa para la mesa navideña, cuesta entre 60 y 75 soles, dependiendo del tamaño.

ALTA DEMANDA DE ADEREZOS PARA PAVO Y LECHÓN EN MERCADOS

Además de las carnes, los aderezos son altamente cotizados en los mercados, donde se forman largas colas para adquirir el aliño utilizado en el pavo y el lechón; esta mezcla, elaborada con ajo, pimienta, comino, mostaza, ajinomoto, vinagre, pisco y sillao, cuesta 8 soles la porción, suficiente para marinar un pavo de 10 kilos.