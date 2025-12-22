Pescadores de Chorrillos protestan por muro en Playa Pescadores

Decenas de pescadores artesanales del distrito de Chorrillos se encuentran en pie de lucha debido a la instalación de un muro en Playa Pescadores, el cual les impide desarrollar con normalidad sus actividades laborales en plena campaña navideña.

Los comerciantes denunciaron que esta estructura bloquea el ingreso de camiones encargados del traslado de mercadería de embarcaciones que llegan desde Pucusana, afectando directamente la distribución y venta de productos hidrobiológicos en la zona.

Según indicaron los pescadores, la situación viene generando graves pérdidas económicas y la reducción de puestos de trabajo. “Por lo menos más de 100 personas dependen de esta actividad, pero ahora el servicio no se puede brindar”, señaló un representante del gremio.

Asimismo, varios comerciantes han optado por cerrar sus puestos de venta, afectando el sustento diario de numerosas familias. Los pescadores advierten que el problema no solo impacta en la economía del sector, sino que también representa un riesgo ante una eventual emergencia, ya que se han restringido las rutas de evacuación.

RECLAMOS AL ALCALDE POR PROMESA INCUMPLIDA

Los pescadores expresaron su malestar contra el alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, a quien acusan de haber prometido el derribo del muro sin que hasta el momento se haya cumplido. “Ya estamos en Navidad y no ha cumplido su promesa”, indicaron, añadiendo que la obra no contaría con expediente técnico y actualmente se encuentra abandonada.