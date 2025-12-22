Violento asalto en Gamarra tiene atemorizados a comerciantes y compradores

Un violento robo de cerca de 200 mil soles contra un cambista en el Emporio Comercial de Gamarra ha generado preocupación entre comerciantes y visitantes, especialmente durante la campaña navideña, cuando aumenta la afluencia de público en la zona.

El hecho ocurrió la noche del último fin de semana, cuando el cambista fue asaltado por sujetos armados al momento de ingresar a un ascensor, en el cruce de la calle Italia con la avenida Huánuco, específicamente en el sótano de la galería La Multi.

Vendedores del sector sospechan que los delincuentes siguieron a la víctima luego de que retirara el dinero de una entidad bancaria. Si bien reconocen que existe presencia policial en la zona, cuestionan que esta se retire alrededor de las cinco de la tarde, dejando desprotegido el emporio en horas clave.

Los comerciantes aseguran que, pese a la vigilancia anunciada, no se sienten seguros y viven con temor constante ante nuevos asaltos. “Nos sentimos inseguros, con miedo por lo ocurrido; vienen a robar y aquí no pasa nada”, señaló una vendedora afectada.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD EN PLENA CAMPAÑA NAVIDEÑA

Ante este panorama, comerciantes y visitantes hacen un llamado a la Municipalidad de La Victoria y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que refuercen las medidas de seguridad y eviten nuevos robos en uno de los principales centros comerciales del país.