Paco Flores cuestiona ampliación del estado de emergencia: "No funciona absolutamente nada"

El periodista y conductor de Paren Todo, Paco Flores, se pronunció luego que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, a tres días de que finalice dicha medida.

Al respecto, el comunicador cuestionó duramente que el estado de emergencia sea prolongado sin estrategias concretas para resolver aspectos de suma relevancia como por ejemplo, el mercado negro de la venta de armas de fuego.

"Por falta de un sistema interconectado de los almacenes de la policía, esas armas volvían a salir a la calle, volvían a ser utilizadas para delinquir, volvían a ser incautadas y volvían otra vez a salir a las calles. No funciona absolutamente nada, ¿Cómo pueden declarar estado de emergencia(...) cuando no hay estrategia detrás?", cuestionó.

TRABAJO INTEGRADO

En ese sentido, Flores precisó que, lamentablemente, no existe diferencia en la política de José Jerí en materia de seguridad ciudadana, con respecto a la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

"Los estados de emergencia no son varitas mágicas y si no tienen un plan, una estrategia, un trabajo integrado entre todos los niveles de autoridad, simplemente no funciona", sentenció.