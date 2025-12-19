Vecinos reclaman por constantes accidentes en la Vía Expresa Sur

Vecinos de las inmediaciones de la nueva Vía Expresa Lima Sur alzaron su voz de protesta y expresaron su reclamo ante los constantes accidentes automovilísticos registrados en la referida vía desde su inauguración.

En declaraciones para Paren Todo, los habitantes de la zona cuestionaron la falta de semáforos y señalización, situación que consideran es una de las principales causas de los continuos accidentes de tránsito.

"Lo más importante es que esos accidentes pueden evitarse, siempre y cuando se tengan semáforos instalados en paralelo", manifestó un vecino en conversación con nuestro reportero Lucho Santos.

PIDEN PUENTES

Asimismo, los vecinos exhortaron a las autoridades a proceder con la instalación de puentes peatonales para mayor afluencia segura de personas, debido a que la ausencia de dichas estructuras ha generado pérdidas en los negocios del mercado San Roque.