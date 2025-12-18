Comerciantes de Mercado Central exigen el retiro de feria: Rejas impiden evacuar ante emergencias

Un grupo de comerciantes del Mercado Central en el Centro de Lima alzaron su voz de protesta y exigieron el retiro inmediato de una feria instalada en pleno corazón de dicho sector de la capital.

En declaraciones para Paren Todo, los comerciantes señalaron que la feria en cuestión bloquea gran parte de las rutas de escape ante situaciones de emergencia, poniendo en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los clientes.

"Esto es una bomba de tiempo, acá (hay) un temblor o un incendio, ¿a dónde salimos?, no podemos. El alcalde tiene que estar acá presente para que vea todo esto", señaló uno de los comerciantes en diálogo con nuestro reportero Lucho Santos.

PERJUDICA NEGOCIOS

Asimismo, los comerciantes indicaron que la presencia de rejas y de telas que cubren a la feria perjudica las ventas de sus negocios. Algunos se han visto en la necesidad de rematar sus precios ante esta situación.