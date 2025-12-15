Denuncian que delincuentes amenazan a trabajadores que alquilan sombrillas en la Costa Verde

Personas que alquilan sombrillas en las playas de la Costa Verde denunciaron haber sido amenazadas por presuntos delincuentes que buscan imponer el pago de cupos para poder trabajar. Según los denunciantes, los agresores se movilizan en moto y cubren su rostro con cascos, intimidando con armas de fuego.

Una de las afectadas, madre de familia, indicó que los atacantes serían extranjeros: “son venezolanos y tienen pistola”, comentó, agregando que solo quieren dedicarse a su trabajo de verano sin conflictos. Las amenazas, según los denunciantes, provendrían de otra asociación de prestadores de servicio de sombrillas, que alega que los trabajadores amenazados operan de forma “informal”.

Algunos denunciantes señalaron que hasta 13 personas habrían sido enviadas para impedir que trabajen: “La playa es intangible… ¿Por qué ellos tienen un permiso? Han venido a intimidarnos, hay videos”, indicaron. Actualmente, seis personas han sido amenazadas por presuntos delincuentes que buscan que abandonen el rubro de alquiler de sombrillas.

¿GUERRA POR EL PRECIO DE ALQUILER DE SOMBRILLAS?

El conflicto estaría relacionado con los precios del alquiler. Los denunciantes explicaron que el grupo que estaría enviando a los agresores cobran hasta 70 soles por sombrilla, mientras que ellos, con años en el rubro, ofrecen tarifas más accesibles.

Antes estas acusaciones, el otro grupo mayor, que también presta el servicio de sombrillas a los bañistas, y a quienes se les sindica de presuntamente enviar matones a su competencia, rechazó las acusaciones. “Nosotros estamos trabajando formalmente”, indicó la representante. “No es una extorsión”, enfatizó.