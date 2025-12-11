Buscando el regalo ideal para los niños: Gran variedad y precios módicos en el Centro de Lima

Estando a tan pocos días para la llegada de la Navidad, muchas personas aún se encuentran en la búsqueda del regalo ideal para sus seres queridos, principalmente, para los engreídos de la casa, quienes son los más emocionados con las festividades de fin de año.

En ese sentido, un equipo de Paren Todo salió a las calles del Centro de Lima para buscar los mejores regalos que puede conseguir para los niños, y lo más importante, con precios al alcance de todos los bolsillos.

Entre las principales opciones se encuentran las bicicletas para los más pequeños, que vienen equipadas con su campana, canasta y demás accesorios. Los precios para este regalo oscilan entre los 270 y 350 soles.

SCOOTERS

Asimismo, otra opción accesible para los engreídos de la casa son los scooters convertibles hasta los 15 años de edad, en diversos colores y diseños.