Madre sale a defender a sus hijos detenidos por presunto cobro de cupo: "Son llenadores de combi"

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvieron a dos sujetos, ambos hermanos, quienes son acusados de cobrar cupos a los taxis colectiveros que circulan por la avenida Javier Prado.

Según la información policial, los intervenidos se hacían pasar como jaladores de gente para no levantar sospechas y cobrar hasta 5 soles de cupos diarios por cada colectivero que operaba en la zona.

Durante su captura, uno de los intervenidos aseguró ser inocente del delito que se le imputo y denunció que "sembrado" por los agentes policiales: "Nos están haciendo un daño, nosotros no somos delincuentes", señaló.

Lo cierto es que durante la detención, los agentes del orden hallaron entre las pertenencias de los sujetos un arma de fuego, una granada de guerra y celulares de dudosa procedencia, así como dinero en efectivo.

MADRE SALE EN SU DEFENSA

Hasta el lugar de los hechos llegó la madre de los hermanos, identificados como Hernán y Jesús Gonzáles Salas y aseguró que sus hijos no son delincuentes: "Ellos trabajan acá, son llenadores de combis, no son delincuentes", sostuvo.