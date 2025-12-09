Uno de cada cuatro motociclistas en Lima maneja usando el celular, revela estudio

La motocicleta se ha convertido en una alternativa indispensable para miles de limeños que buscan escapar del caos vehicular y reducir sus tiempos de viaje. Sin embargo, muchos conductores no miden las consecuencias de la imprudencia al volante, lo que termina generando accidentes graves y fatales en la ciudad.

Según un reciente estudio del Touring y Automóvil Club del Perú junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), una alarmante cantidad de motociclistas en Lima conduce mientras manipula el teléfono celular.

El reporte, basado en la observación de más de 3,600 conductores y 4,000 acompañantes, revela que uno de cada cuatro motociclistas maneja mirando su dispositivo móvil mientras circula por las calles de la capital.

Esta conducta no solo se evidencia en motociclistas particulares, sino también en quienes trabajan en servicios de delivery, donde la cifra se eleva a más del 40% de conductores que utilizan el celular durante la conducción.

La combinación de velocidad e imprudencia continúa siendo la principal causa de accidentes de moto en Lima. Solo en el 2024, más de 390 motociclistas fallecieron, lo que equivale a uno de cada cuatro muertes en accidentes de tránsito.

ALISTAN NUEVO SISTEMA DE FRENADO OBLIGATORIO PARA MOTOS

Ante esta preocupante situación, Pedro Olivares, director de la Dirección de Seguridad Vial, anunció la implementación de un nuevo sistema de frenado ABS obligatorio para motocicletas, con el fin de reducir el creciente número de accidentes en la capital. La medida será incorporada en el Reglamento Nacional de Vehículos y su adaptación será gradual.