Joven baleado por policía está en condición de detenido en hospital: Comisaría no acepta denuncia a la familia

Un joven padre de familia lucha por su vida tras ser atacado a balazos presuntamente por un policía en estado de ebriedad en el Cercado de Lima. El hombre se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Arzobispo Loayza, donde sus familiares permanecen preocupados y exigen justicia.

Según la versión de la familia, el policía llegó hasta el joven acusándolo de un robo y lo agredió violentamente. "A mi hijo lo tenía en el piso, pateándolo después de dispararle. Quería matar a cualquiera", indicó el padre de la víctima.

Por su parte, el agente policial ha señalado ante sus colegas que el joven lo había robado días antes; sin embargo, la familia descarta esta versión, ya que el padre de familia estaba hospitalizado durante ese período.

DETENIDO EN EL HOSPITAL

Los familiares acudieron a la comisaría de San Andrés para presentar la denuncia, pero se encontraron con que esta no procedía, ya que el joven permanece detenido en el hospital a pesar de su delicado estado de salud. Mientras que el agente esta en calidad de agraviado.

La situación ha generado indignación entre los allegados, quienes exigen que se sancione al responsable y que se le aplique todo el peso de la ley. "Es un homicidio en grado de tentativa que se ha cometido", señaló el abogado de la familia.