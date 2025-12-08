Madre con cáncer recibe ayuda económica gracias a ‘Paren Todo’

En el corazón de Lima, Flor de María, madre y sustento de hogar, logró cumplir un sueño gracias a la solidaridad de cientos de personas. La mujer, quien vende caramelos para mantener a sus hijos y apoyar a su madre enferma de cáncer, recibió más de 8 mil soles gracias a la campaña de ayuda que organizó el programa ‘Paren Todo’ de Panamericana Televisión.

Flor de María llegó desde Barranca, en Huacho, buscando atención oncológica en la capital tanto para ella como para su madre. Se hospedó en una fundación que brinda ayuda a pacientes del Hospital Neoplásicas, lo que implicó destinar todos sus recursos y pasar los días previos a la Navidad sin un solo sol para cubrir necesidades básicas.

A través de la iniciativa de ‘Paren Todo’, la historia de esta madre conmovió a la audiencia, generando una respuesta inmediata que permitió recaudar fondos suficientes para cubrir sus tratamientos y asegurar una Navidad digna. La mujer se mostró visiblemente emocionada y agradecida por el apoyo recibido, destacando que muchas personas se identificaron con su situación de vulnerabilidad.

SOLIDARIDAD QUE TRANSFORMA VIDAS

Gran parte del dinero recaudado será destinado a costear los tratamientos oncológicos de Flor de María y su madre. Además, podrá celebrar la Navidad cumpliendo pequeños deseos como comprar un panetón y preparar su chocolate para compartir con su familia en Nochebuena.