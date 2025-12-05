Lloviznas y frío en Lima continuarían hasta el 8 de diciembre, informa Senamhi

La mañana de este viernes 5 de diciembre, los limeños se vieron sorprendidos por una inusual llovizna que dejó las calles empapadas y un frío que obligó a los ciudadanos a sacar nuevamente las chompas y casacas, estando a pocos días del inicio del verano.

Y es que los limeños están acostumbrados al cielo gris, pero no estando a pocos días de las fiestas de fin de año, donde la temperatura por lo general aumenta y y los rayos del sol son mucho más visibles.

Ante esta situación, un equipo de Paren Todo salió a las calles de la capital para consultar a los limeños cuáles son sus mejores tips para mantenerse abrigados. La mayoría coincidió en que las bebidas calientes como emoliente y quinua, entre otros, son una buena alternativa para combatir el frío que se resiste a irse.

HABRÍAN MÁS LLOVIZNAS

Cabe precisar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este panorama continuará, por lo menos, hasta el próximo lunes 8 de diciembre.