Vecinos del Rímac atemorizados por presencia de abejas: Perrito murió por picaduras

Vecinos del distrito del Rímac, alzaron su voz de protesta y expresaron su preocupación ante la presencia de abejas en la zona, las cuáles se mantienen pegadas a un poste de alumbrado público, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, los pobladores del distrito señalaron que un apicultor visitó el lugar para inspeccionar la situación y les recomendó que se comuniquen con las autoridades correspondientes para proceder con el retiro del poste donde habitan las abejas.

Lamentablemente, los vecinos señalaron que nadie quiere hacerse responsable de la estructura en cuestión: "Se llamó a Pluz (empresa), Pluz no sabe nada, dice que no es su poste. La Municipalidad también dice que no es su poste, al final, ¿de quién es el poste?", cuestionó un vecino.

PERRITO MURIÓ

Lamentablemente, esta situación ya ha cobrado la vida de un perrito, que fue atacado por las abejas y llegó sin vida a la veterinaria. Asimismo, otro can resultó con lesiones producto de las picaduras que sufrió mientras realizaba un paseo con su amo.