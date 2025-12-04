Ate: Vecinos se oponen a construcción de antena de telefonía cerca a colegio

Un grupo de vecinos del distrito de Ate Vitarte alzaron su voz de protesta y expresaron su rechazo enérgico a la construcción de una antena de telefonía a pocos metros de un centro educativo y de un nido.

En declaraciones para Paren Todo, los habitantes del distrito señalaron que no permitirán que se complete la construcción de la antena en cuestión alegando que podría ser perjudicial para la salud de los menores quienes estudian cerca de la zona.

"A un costado hay un colegio, más abajo hay un jardín de niños, ¿Cómo van a poner esto? y sin permiso, a la dueña de acá (una casa) le decían que es (trabajos de) mantenimiento (...) no se va a permitir", manifestó una vecina en diálogo con nuestro reportero Lucho Santos.

INTENARON DERRIBARLO

En otro momento del enlace en vivo, los pobladores intentaron derribar la antena en construcción destruyendo los tubos de conexión echando agua a la base de la estructura a fin de debilitarla. Agentes de la Policía y el Serenazgo del distrito tuvieron que intervenir.