¡Paren todo!

04/12/2025

Caos vehicular en Miraflores tras cierre de un carril de la av. Paseo de la República

Conductores cuestionaron la falta de señalización en la zona para advertir sobre el acceso restringido.



El último martes, las autoridades dispusieron el cierre de un tramo de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores, específicamente a la altura del cruce con la avenida 28 de julio, un cierre que se extendió cerca de una cuadra.

El cierre de esta vía responde a trabajos de rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado en la zona, obra supervisada por Sedapal y que coincide con la construcción de un edificio multifamiliar en el sector.

Las cámara de Paren Todo llegaron hasta el lugar en cuestión y lograron captar el caos vehicular que se ha originado en la zona tras el cierre del carril, generando malestar entre conductores y peatones.

ESCAZA SEÑALIZACIÓN

En declaraciones para nuestro medio, un conductor que frecuenta el lugar expresó su incomodidad por la situación y cuestionó la falta de señalización en el lugar para advertir a los vehículos sobre el acceso restringido.

"No, para nada, siempre es lo mismo. Terrible (el tráfico) y mañana va a ser peor por el circuito de playas. Llevo toda una vida (atorado en el tráfico)", manifestó uno de los conductores.


Temas Relacionados: Av. Paseo De La RepúblicaCaos VehicularLocalesMirafloresParen Todo

También te puede interesar:

BANNER