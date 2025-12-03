Vecina presta su casa para velorio y familiares dejan abandonado cadáver

Un acto de solidaridad en San Juan de Lurigancho (SJL) terminó convirtiéndose en una pesadilla para una vecina que prestó su vivienda para el velorio de un difunto. La intención de ayudar se vio empañada cuando los familiares directos del fallecido desaparecieron, dejando el cadáver en la casa.

La mujer afectada contó que aceptó brindar su hogar porque el señor vivía solo. “Su familia (su mujer) vino a pedirme prestado mi vivienda para velarlo, acepté porque el señor vivía solo”, indicó la mujer agraviada.

Sin embargo, pese a que los familiares aseguraron encargarse del sepelio, la mujer denunció que tienen una deuda pendiente por el pago del ataúd. “La funeraria han venido a cobrar y no los han encontrado. Han sacado al difunto y lo han cambiado de cajón”, señalo la vecina.

El cadáver lleva varios días en la vivienda, comenzando a presentar signos de descomposición. Con presencia de la prensa, algunos parientes lejanos llegaron al lugar y aseguraron que fueron los familiares directos (hermanos, esposa) quienes habían abandonado al difunto.

“El (difunto tiene otra familia). Ha estado casado con mi tía, pero estas separados hace 25 años. A pesar de eso hemos venido a verlo. Nosotros si hemos ayudado”, indico una sobrina lejana del difunto.

VECINOS ASUMEN RESPONSABILIDAD PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS

Vecinos y parientes lejanos han tenido que cubrir los gastos restantes del ataúd y los servicios funerarios para que se pueda realizar el último adiós al hombre que falleció de tuberculosis, mostrando un esfuerzo comunitario frente a la irresponsabilidad de los familiares directos.