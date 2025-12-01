Vuelos programados del 1 al 20 de diciembre podrían sufrir retrasos o cancelaciones

Gran preocupación ha generado entre pasajeros nacionales e internacionales la posible cancelación o retraso de más de 300 vuelos programados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se espera que estos inconvenientes afecten todos los vuelos previstos entre el 1 y el 20 de diciembre del presente año.

Una de las principales causas del retraso es la demora en el mantenimiento de la antigua pista de aterrizaje, según informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AETAI). Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, indicó que la pista debía estar operativa desde hoy, 1 de diciembre, para aumentar la capacidad operacional del aeropuerto.

Los vuelos afectados habían sido programados considerando que la habilitación de la pista permitiría incrementar el flujo de operaciones. “Se había planeado pasar de 35 a 42 vuelos este diciembre, y desde el próximo año se proyectaba llegar a 52 vuelos”, precisó Gutiérrez, señalando que los retrasos afectarían siete vuelos adicionales por hora.

DEMORAS POR “COMPLEJIDAD DEL PROYECTO”

En un comunicado, Lima Airport Partners (LAP), señaló que la empresa encargada del mantenimiento informó que las obras se prolongarán hasta el 20 de diciembre, destacando la complejidad del proyecto y la incorporación de mejoras adicionales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.