“¿Te di, mano?" Extorsionador dispara accidentalmente a su cómplice mientras grababa amenaza

Las extorsiones en Lima y en todo el país continúan en aumento, afectando a transportistas, comerciantes de diversos rubros y empresarios, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Los delincuentes, en múltiples ocasiones, han enviado videos amenazantes mostrando armas de fuego y exigiendo el pago de cupos.

Recientemente, uno de estos extorsionadores fue captado manipulando un arma de fuego cargada mientras grababa una amenaza a su presunta víctima por no acceder a sus exigencias. Sin embargo, la falta de experiencia del delincuente provocó que accidentalmente disparara a su cómplice, quien grababa el video.

¡NO LE SALIÓ SU CHISTE!

En las imágenes se aprecia cómo el delincuente, con el rostro cubierto, intenta vaciar la cacerina de la pistola sin percatarse de que aún tenía una bala cargada.En el momento del disparo se le escucha decir a su compañero: “Oye, te di..., te di, mano … ¿estaba cargada, mano?”, mientras la bala alcanza a su cómplice.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los delincuentes, aunque el material se difundió rápidamente a través de redes sociales, generando alarma por la imprudencia y peligrosidad de estos actos criminales que actúan ante sus víctimas.