VES: Captan a serenos dormidos en pleno horario laboral

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, dos serenos del distrito de Villa El Salvador (VES), fueron captados durmiendo en pleno horario laboral, perjudicando la seguridad ciudadana.

Las imágenes fueron registradas por un vecino del distrito, quien indignado por la situación no dudó en grabar a los dos agentes municipales, a quienes se les observa dormir en sus asientos cuando se encontraban de turno en una central de monitoreo.

NADIA TARAZONA OPINA

Al respecto, la conductora de Paren Todo, Nadia Tarazona, se pronunció sobre este caso y no dudó en cuestionar a los serenos, alegando que es responsabilidad suya descansar lo suficiente durante el día para cumplir con su jornada en las madrugadas.

"Si tú trabajas de noche, sabes que tienes que descansar en el día para poder llegar y rendir bien, porque tu trabajo realmente es observar, vigilar, entonces (...) estás en un puesto donde tienes demasiada responsabilidad", sostuvo.