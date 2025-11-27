Jovencita se debate entre la vida y la muerte tras someterse a una lipotransferencia

Una jovencita de apenas 21 años se debate entre la vida y la muerte tras haberse sometido a una lipotransferencia que terminó con resultados catastróficos y mandándola a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En declaraciones para Paren Todo, una amiga de la víctima señaló que la mujer que la operó cuenta con varias denuncias por casos similares y exigió que la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer procedan a intervenir el local donde se dio el fatídico procedimiento quirúrgico.

"Ella se ha hecho una lipotransferencia que le han hecho mal, ella a los días ya se estaba drenando, estaba con fiebre (...) esto (el local) es una casa, por eso queremos que la ministra de la Mujer y que Fiscalía entren a este lugar y vean cómo están operando", dijo.

INUBICABLE

Según los vecinos de la zona, la falsa cirujana se retiró del lugar tras el escándalo a raíz de esta nueva operación que salió mal y se encuentra inubicable en estos momentos.

Los habitantes exigen que la ministra de la Mujer al respecto, ya que ni si quiera la policía les ha brindado apoyo.