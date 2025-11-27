¡Paren todo!

27/11/2025

Jovencita se debate entre la vida y la muerte tras someterse a una lipotransferencia

Vecinos de la zona señalaron que la falsa cirujana, quien tiene denuncias por casos similares, se encuentra inubicable.



Una jovencita de apenas 21 años se debate entre la vida y la muerte tras haberse sometido a una lipotransferencia que terminó con resultados catastróficos y mandándola a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En declaraciones para Paren Todo, una amiga de la víctima señaló que la mujer que la operó cuenta con varias denuncias por casos similares y exigió que la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer procedan a intervenir el local donde se dio el fatídico procedimiento quirúrgico.

"Ella se ha hecho una lipotransferencia que le han hecho mal, ella a los días ya se estaba drenando, estaba con fiebre (...) esto (el local) es una casa, por eso queremos que la ministra de la Mujer y que Fiscalía entren a este lugar y vean cómo están operando", dijo.

INUBICABLE

Según los vecinos de la zona, la falsa cirujana se retiró del lugar tras el escándalo a raíz de esta nueva operación que salió mal y se encuentra inubicable en estos momentos.

Los habitantes exigen que la ministra de la Mujer al respecto, ya que ni si quiera la policía les ha brindado apoyo.


