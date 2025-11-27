San Luis: Taxista informal se niega a bajar de su vehículo que iba a ser llevado al depósito

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), desplegaron un operativo en el distrito de San Luis contra la informalidad en el transporte público.

Desde tempranas horas del día, las autoridades tomaron el control en el cruce de las avenidas Canadá con Circunvalación, para intervenir a aquellos malos conductores que no cuentan con su documentación en regla o tienen varias multas.

Lamentablemente, no todos los conductores colaboraron con las diligencias, y es que varios de ellos trataron de tomar rutas alternas o incluso, darse a la fuga para evitar ser intervenidos por las autoridades.

SE NIEGA A BAJAR DEL VEHÍCULO

Un conductor que realizaba el servicio informal de taxi colectivo sin contar con credencial se negó a descender de su unidad, la cuál había sido enganchada a una grúa para ser llevada al depósito.