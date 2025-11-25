Evite fraudes en la fiesta de promoción de sus hijos

Con la llegada de diciembre, estudiantes de último año de primaria y secundaria esperan con entusiasmo la despedida de promoción, una de las celebraciones más esperadas de su etapa escolar. Sin embargo, en los últimos días se han reportado casos donde los responsables de administrar los fondos destinados a estas fiestas habrían gastado todo el dinero y se niegan a devolverlo.

Expertos en finanzas advierten sobre la importancia de una correcta administración de estos recursos. Jorge Carrillo Acosta, especialista en finanzas, señaló que el dinero recaudado debe destinarse exclusivamente a actividades relacionadas con la despedida de promoción y no ser utilizado para fines personales.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LOS FONDOS ESTUDIANTILES

Carrillo Acosta recomienda que los pagos y depósitos se realicen de manera documentada y a través de bancos. “Tener el dinero en una cuenta de ahorros especial que integren hasta tres personas reduce el riesgo de apropiación indebida”, indicó el especialista.

Además, el experto sugirió la creación de cuentas mancomunadas conjuntas, donde se especifique que no se puede retirar el dinero sin las firmas de las tres personas designadas. Estas medidas buscan garantizar transparencia y seguridad, evitando conflictos y asegurando que la promoción pueda disfrutar de su despedida sin inconvenientes.