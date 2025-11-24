Inquilinos morosos se niegan a dejar departamento: deben más de 20 mil soles

Gran preocupación ha generado en los propietarios de un departamento en Breña la negativa de sus inquilinos a desalojar el inmueble, a pesar de adeudar más de 20 mil soles en alquiler. Los afectados aseguran que, pese a los múltiples pedidos de desalojo, la pareja se niega a abandonar el departamento y tampoco ha regularizado los pagos pendientes.

Con carteles en mano, los vecinos entre ellos la madre de la propietaria, denuncia que cuando se les pide que dejen el departamento son insultados y agredidos. Los morosos han sido identificados como Dominique Francesca Finetti Medina y Oscar Núñez Ricardi, según indican serían influencers.

Los propietarios indicaron que la pareja solo pagó cuatro meses de alquiler y se negó a firmar un contrato formal, aduciendo que la estancia sería temporal. Sin embargo, hasta ahora no han vuelto a cancelar los meses pendientes, y según los afectados, les han pedido que vayan a juicio.

Intentos de desalojar por la fuerza fueron frustrados, ya que los propietarios fueron detenidos temporalmente por la policía cuando intentaron obligar a los inquilinos a retirarse. Además, vecinos del edificio denuncian que Oscar Núñez Ricardi, habría golpeado al conserje al impedirle el ingreso al inmueble.

VINCULADO AL ASESINO DE DOS PERSONAS

Pero la situación no queda ahí. Núñez Ricardi se hace llamar “Flow la Fama”, un hombre que está vinculado a hechos delictivos, incluyendo presuntamente el asesinato de dos cantantes urbanos en Villa María del Triunfo. A pesar de su historial y de haber sido detenido en abril de este año, permanece en libertad, generando indignación entre los vecinos que solicitan intervención inmediata de las autoridades.

Este programa acudió junto a los familiares de los propietarios para dialogar con los inquilinos, sin embargo, la pareja no abrió la puerta pese a la insistencia. Tanto los dueños como los vecinos del edificio temen que las cosas empeoren tras esta denuncia por lo que piden la urgente actuación de las autoridades.