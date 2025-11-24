Vecinos de Mi Perú piden cierre definitivo de grifo tras fuga de gas

Una fuga de gas en una estación de servicio durante la madrugada del domingo generó alarma en todo un vecindario de Mi Perú, ante el temor de una posible tragedia. Los vecinos reportaron que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en el grifo, por lo que ahora piden su clausura definitiva.

Tras el incidente, la municipalidad clausuró temporalmente la estación, mientras los residentes insisten en que la situación podría repetirse si no se toma una medida definitiva. Los vecinos indicaron que la presencia de este grifo en una zona de vivienda urbana representa un riesgo constante para la comunidad.

Durante una visita al lugar hoy lunes, este programa constató que el olor a gas aún persistía, a pesar de la rápida intervención de los bomberos, quienes llegaron casi de inmediato tras la alerta de los vecinos el domingo por la madrugada.

VECINOS PIDEN INTERVENCIÓN DE OSINERGMIN

Una vecina indicó: “Pedimos a Osinergmin la clausura definitiva de este grifo clandestino. Ustedes han brindado la autorización para que pueda distribuir combustible sabiendo que estamos en una zona de vivienda urbana”.

Por su parte, Osinergmin se pronunció mediante un comunicado, señalando que se encuentra supervisando la estación de servicio donde ocurrió el incidente para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los residentes.