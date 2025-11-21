"No me hagas maldecirte a ti y a tus hijos": Taxista informal amenaza a reportero durante operativo

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desplegaron un mega operativo contra los colectiveros informales que operan en el distrito de San Borja.

Desde tempranas horas del día, las autoridades tomaron el control en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, a fin de tomar acciones ante la informalidad del transporte público en la zona.

TAXISTA INFORMAL "MALDICE" A REPORTERO

Durante el desarrollo de las diligencias, un taxista informal, cuyo vehículo estaba siendo intervenido por la policía por hacer el servicio de colectivo, decidió descargar su molestia con el reportero de Paren Todo, a quien "maldijo" por simplemente realizar su labor periodística.

"No me hagas maldecirte a ti y a tus hijos. Antes de maldecirte a ti y a tus hijos, mejor veo mi carro, ¿Qué te parece?, sí puedo maldecirte, créeme que te maldigo", señaló el chofer, quien fue multado con 10 mil soles y su vehículo fue llevado al depósito.