Cercado de Lima: Ladrón se hace pasar como reciclador para robar medidores de agua

En el Cercado de Lima, un delincuente se hizo pasar como reciclador para robar más de 10 medidores de agua de las viviendas de todo un vecindario, aprovechando la oscuridad de la noche y la poca afluencia de personas.

Las cámara de videovigilancia registraron el hecho. El falso reciclador, quien vestía una casaca azul y llevaba consigo grandes bolsas negras, se aproximaba a los frontis de cada vivienda para robar los medidores de agua.

Afortunadamente, agentes del Serenazgo, quienes ya venían siguiendo sus acciones gracias a las cámaras de seguridad, lograron interceptarlo antes de que el facineroso se diera a la fuga con los medidores sustraídos.

GRANDES PÉRDIDAS

Cabe precisar que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), informó que en el año 2023 se han reportado 30 mil medidores robados, de los cuáles, más de 14 mil fueron vandalizados. La empresa estatal indicó que el robo de medidores ha generado pérdidas económicas de hasta 2.4 millones de dólares.