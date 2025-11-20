Vecinos de Manchay denuncian que viven sin agua hace más de 20 años

Cerca de 40 mil familias del distrito de Manchay alzaron su voz de protesta y denunciaron que llevan viviendo desde hace más de 20 años sin acceso al servicio de agua potable y alcantarillado en sus zonas.

En declaraciones para Paren Todo, una de las vecinas señaló que la escasez del líquido elemento los obliga a cocinar y lavar sus ropas con agua reutilizada, poniendo en riesgo la salud de niños y adultos mayores.

"Nosotros vivimos tomando agua del río, con el agua sucia lavando nuestras ropas, a nuestros hijos a veces no los podemos ni siquiera bañar. Con sarna, con caracha (andan los menores", señaló una habitante del distrito a nuestro reportero Lucho Santos.

OLLAS COMUNES AFECTADAS

Esta situación también ha perjudicado a las ollas comunes del distrito, las cuales se encuentran al borde del colapso: "Tenemos nuestra agua que está en pozos y muchas veces esa agua está contaminada con heces, con residuos sucios", señaló una madre miembro de la olla común "Sol de Pachacamac".