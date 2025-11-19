Clausuran Hogar La Sagrada Familia y adultos mayores corren riesgo de quedarse en la calle

Un grupo de adultos mayores denunció la clausura arbitraria del Hogar La Sagrada Familia, una beneficencia ubicada en el Rímac que acoge a varias personas de la tercera edad y que ahora corren el riesgo de quedarse en la calle.

Según relató uno de los integrantes de esta casa de acogida, la clausura se habría ejecutado por la mala administración de la beneficencia. Indicaron que las autoridades han dispuesto su traslado a la Casa Hogar Canevaro.

Para ellos, este traslado representa un riesgo, pues aseguran que Canevaro ya no cuenta con espacio disponible. “Es un lugar completamente hacinado. El Ministerio de Salud ha señalado que ha sobrepasado la cantidad de albergados”, indicó uno de los adultos mayores.

NO TIENEN ALIMENTACIÓN Y AMENAZAN CON CORTE DE ENERGÍA

Por el momento, los residentes continúan sin una solución y afirman que no cuentan con una alimentación adecuada. “Nos han dejado prácticamente desabastecidos”, denunció uno de los integrantes, quien aseguró que han tenido que acudir a comedores populares para poder sobrevivir.

Además, denunciaron que han comenzado a retirar objetos esenciales, como microondas, termos y refrigeradoras, y que incluso les han amenazado con cortar la energía eléctrica con el objetivo de forzarlos a abandonar la beneficencia.

“De ninguna manera queremos ir a la Casa Hogar Canevaro, porque es un lugar donde se maltrata al anciano”, manifestó otro adulto mayor.