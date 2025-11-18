Cercado de Lima: vecinos viven atemorizados por presencia de panal de abejas en una casa

Los vecinos de una quinta en el Cercado de Lima viven atemorizados por la presencia de un panal de abejas que, según denuncian, ya ha picado a dos personas. Pese a los reiterados pedidos para que las autoridades intervengan, afirman que hasta el momento nadie se ha hecho presente.

Ante la falta de respuesta, los residentes se vieron obligados a contactar a una empresa privada para retirar el panal; sin embargo, señalan que el servicio supera los 1.500 soles, monto imposible de asumir para varias de las familias afectadas que denuncian que llevan más de una semana conviviendo con este riesgo.

Para evitar nuevas picaduras, los vecinos se han visto en la obligación de usar durante el día bolsas, mantas y cualquier material que puedan usar como cobertura. Más de tres familias con niños pequeños son las más comprometidas por la presencia constante de estos insectos.

RETIRO DE PANAL

Tras el llamado de emergencia, personal de Control Sanitario del Parque de las Leyendas llegó al lugar para intervenir y retirar el panal. También acudió personal de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima para evaluar la situación de las familias afectadas.

Si bien los especialistas lograron retirar el panal, advirtieron que eso no garantiza que las abejas se alejen de inmediato. Indicaron que, con el paso de los días, su presencia irá disminuyendo y no descartaron que exista una colmena cercana que haya atraído a los insectos hasta esta vivienda.