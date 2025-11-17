La otra cara de la Plaza San Martín donde reina la explotación sexual

En el centro histórico de Lima, la Plaza San Martín se transforma cada noche en un punto de encuentro familiar con juegos infantiles, carritos de comida y luces que atraen a cientos de personas. Sin embargo, entre la multitud que disfruta del ambiente, se desarrolla abiertamente la oferta de servicios sexuales.

Jóvenes, muchos de ellos en edad temprana de adultez, recorren la zona abordando directamente a los transeúntes con propuestas explícitas. Las tarifas oscilan alrededor de los 80 soles por hora y las invitaciones incluyen bebidas y cuartos cercanos. Estas interacciones ocurren a pocos metros de menores que juegan sin supervisión adecuada.

Explotación sexual infantil a la vista de todos en el corazón de Lima

Testimonios recogidos en el lugar, incluido el de un turista francés con tres meses en Perú, confirman que la práctica es habitual y visible. Además, se promueven discotecas y locales de ambiente con entrada aproximada de 35 soles, donde continúan este tipo de actividades nocturnas.

La situación se repite desde hace años en la Plaza San Martín y sus alrededores, incluyendo la avenida Colmena, sin que las distintas gestiones municipales hayan implementado medidas efectivas de control o erradicación, dejando expuesta a la infancia a un entorno de normalización de la explotación sexual.