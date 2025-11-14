El calvario de los pacientes en el sistema de salud: Al menos 3 meses esperan por una cita

Millones de pacientes a nivel nacional enfrentan un verdadero calvario para poder atenderse en los centros médicos estatales, y es que muchos de ellos deben pasar por largas colas para obtener citas que, en muchos casos, no son de forma inmediata.

Un equipo de Paren Todo llegó hasta los exteriores del hospital Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud), y consultó a las personas que buscan atención la odisea que tienen que vivir para conseguir una cita.

"Por lo menos tres meses para que te atiendan, entras a emergencia pero es igualito. Mi hermano está ahí en un pasadizo (del hospital)", señaló un ciudadano en conversación con nuestro reportero Lucho Santos.

MUCHA DEMANDA

El programa conducido por Paco Flores y Nadia Tarazona ingresó a las instalaciones del hospital y conversó con uno de los trabajadores, quien señaló que las demoras en las citas se deben a la "alta demanda" que hay en cada especialidad.