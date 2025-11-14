SJL: Presuntos extorsionadores dejan granada en la puerta de colegio

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un centro educativo se ha convertido en víctima de la criminalidad, luego que presuntos extorsionadores dejaran un artefacto explosivo en la entrada de dicha casa de estudios.

Los criminales a bordo de una moto lineal llegaron en horas de la noche hasta las inmediaciones del colegio y se grabaron en el preciso instante en el cual arrojaron una granada de guerra en la puerta del establecimiento.

Tras tomar conocimiento, inmediatamente acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para atender la emergencia y evitar su posible detonación.

BUSCAN A EXTORSIONADORES

Las autoridades policiales se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector para poder dar con la identificación y captura de los sujetos, quienes huyeron con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la noche.