Santa Beatriz: Mujer denuncia que construcción de condominio ha destruido sus paredes y tuberías

Una vecina de la localidad de Santa Beatriz alzó su voz de protesta y denunció que una constructora ha destruido parte de los muros de su vivienda, debido a la obra que se viene realizando para la construcción de un condominio.

En declaraciones para Paren Todo, la mujer señaló que un espacio de su morada, el cuál era utilizado como una tienda de productos de limpieza, tuvo que ser cerrada debido a los enormes forados que se formaron en las paredes producto de la obra.

FILTRACIONES DE AGUA

Asimismo, la vecina precisó que esta situación también ha perjudicado las tuberías de su vivienda, generando filtraciones de agua y precios altísimos en los recibos, que en algunos casos han llegado hasta los mil soles.

"Cuando ha llegado el recibo caro de agua, recién se ha hablado con el señor ingeniero. El ingeniero le ha dicho que iba a solucionarlo, el segundo mes viene un recibo altísimo de agua y el señor (ingeniero) dice yo no tengo nada que hablar con usted, si quiere denúncieme", sostuvo.