Comas: Vecino con alteraciones mentales convirtió su casa en un basurero

Vecinos de la urbanización El Pinar, en el distrito de Comas, alzaron su voz de protesta y denunciaron que un habitante de la zona, con aparentes problemas mentales, ha convertido su vivienda en un completo basurero.

En declaraciones para Paren Todo, los vecinos precisaron que el señor lleva mucho tiempo acumulando desperdicios, restos de comida y bolsas de basura en su vivienda, situación que ha generado un foco infeccioso y atrajo la presencia de roedores.

"Este señor sufre alteraciones mentales. Acá ha venido la Municipalidad, ha llevado un tráiler lleno de basura y de vuelta está acumulando, es un acumulador excesivo. Las ratas están saliendo, es un hedor fuerte", manifestó un vecino en diálogo con nuestro reportero.

MUNICIPIO INTERVIENE

En medio del fuerte olor y las quejas de los vecinos, la Municipalidad de Comas envió un camión para proceder con el retiro de toda la basura de la vivienda. Por otra parte, personal del Centro de Salud Mental de Amachay confirmó que el dueño de la morada padece de esquizofrenia.