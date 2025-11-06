¡Paren todo!

06/11/2025

VMT: Un muerto y más de 15 heridos tras choque de combi contra poste

El hecho ocurrió el último fin de semana. Al chofer de la unidad se le habrían vaciado los frenos.



Un nuevo y lamentable accidente de tránsito se registró en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), donde una combi que iba a excesiva velocidad terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado público,

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el incidente ocurrido el último domingo pasadas las 5 de la tarde. Aparentemente, al vehículo se le habrían vaciado los frenos, motivo por el cuál se desvió de la carretera para subir a la berma.

Finalmente, la combi terminó impactando aparatosamente contra un poste. Producto de la fuerte colisión, la unidad terminó completamente destruida y volcada a un lado de la pista.

UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos para auxiliar a los pasajeros y retirar el vehículo. Lamentablemente, esta tragedia dejó como saldo la muerte de una persona y otras 16 resultaron heridas.


