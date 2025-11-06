VMT: Un muerto y más de 15 heridos tras choque de combi contra poste

Un nuevo y lamentable accidente de tránsito se registró en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), donde una combi que iba a excesiva velocidad terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado público,

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el incidente ocurrido el último domingo pasadas las 5 de la tarde. Aparentemente, al vehículo se le habrían vaciado los frenos, motivo por el cuál se desvió de la carretera para subir a la berma.

Finalmente, la combi terminó impactando aparatosamente contra un poste. Producto de la fuerte colisión, la unidad terminó completamente destruida y volcada a un lado de la pista.

UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos para auxiliar a los pasajeros y retirar el vehículo. Lamentablemente, esta tragedia dejó como saldo la muerte de una persona y otras 16 resultaron heridas.