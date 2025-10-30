Surco: Vecinos exigen colocación de barandas en calle empinada

Vecinos del asentamiento humano Mi Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, alzaron su voz de protesta y denunciaron que se encuentran expuestos al peligro de caer a un abismo debido a la presencia de una calle empinada que no cuenta con barandas.

En declaraciones para Paren Todo, una madre de familia señaló que uno de sus pequeños hijos estuvo a punto de caer de más de 4 metros de altura debido a la ausencia de algún muro o malla que impida accidentes en la vía empinada.

"Mi hijita casi se cae del muro hacia abajo porque abajo hay un abismo donde no hay seguridad y queremos que pongan una mallas para que los niños se puedan caer para la parte de abajo", señaló la vecina a nuestro reportero Lucho Santos.

ACCIDENTES VEHICULARES

Los moradores del distrito revelaron que esta situación ya ha generado accidentes vehiculares, por tal motivo, exhortaron a la Municipalidad de Surco a proceder con la colocación de barandas y mallas de seguridad a fin de evitar tragedias.