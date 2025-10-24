SJL: Padre de familia muere en pleno campeonato de fútbol organizado por el Municipio

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un padre de familia, identificado como Cristian Alberto Pacaya Ahuanani, perdió la vida durante un campeonato de fútbol organizado por el Municipio.

El incidente ocurrió durante un partido del referido torneo que se llevó a cabo el pasado domingo 12 de octubre en el complejo deportivo José Carlos Mariátegui, ubicado en la avenida Ampliación Oeste.

El partido se jugaba con normalidad hasta que la víctima se desplomó en el terreno de juego, aparentemente por un paro cardiaco. Vecinos intentaron reanimarlo aunque sin éxito alguno.

En declaraciones para Paren Todo, familiares de Pacaya Ahuanani denunciaron que el evento no contaba con un botiquín de primeros auxilios ni alguna medida para atender emergencias de este caso.

"No había botiquín, no había para dar los primeros auxilios, un vecino incluso salió a comprar alcohol a una farmacia porque no había. No había ni un kit de emergencia, no había ni un serenazgo", dijo.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, la Municipalidad de SJL se pronunció sobre esta tragedia, lamentando la muerte del padre y anunció su apoyo a los deudos cubriendo los gastos médicos y funerarios.