¿Qué opinan los vecinos del Callao sobre el estado de emergencia?

Ante la creciente ola de sicariato, robo y extorsiones que azotan el país, el gobierno del presidente José Jerí decidió reactivar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un plazo de 30 días.

Además de la vulneración de algunos de los derechos constitucionales como el derecho al libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio, la medida incluye una serie de restricciones como la prohibición de dos adultos en una sola motocicleta y un apagón eléctrico en los establecimientos penitenciarios.

¿QUÉ OPINAN LOS CHALACOS SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Ante este panorama, un equipo de Paren Todo visitó las calles de la provincia constitucional del Callao para preguntar a los vecinos chalacos qué opinión tienen sobre este nuevo estado de emergencia.

"Sí, estoy de acuerdo, está bien que nos protejan porque ya hay mucha inseguridad también, no se puede caminar seguro, estamos pensando si regresamos o no regresamos a la casa", indicó una vecina.

"Estamos en una incertidumbre total porque matan todos los días, extorsiones, delincuencia [...] la Marina, todos los muchachos que ven ahí (militares) es el pueblo", sostuvo otra habitante chalaca.