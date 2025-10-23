Vecinos del límite entre Surco y Chorrillos se unen contra la delincuencia

Cansados de los altos índices de robos en su zona, vecinos que viven en el límite entre los distritos de Chorrillos y Santiago de Surco decidieron unir esfuerzos para poner un alto a los constantes robos que se suscitan en su comunidad.

Ante esta situación, los pobladores se organizaron para conseguir una potente alarma, la cual suena cada vez que hay una emergencia en el vecindario o si se confirma la presencia de delincuentes en los alrededores.

"Tenemos un grupo de WhatsApp. Suena en mi casa la alarma, cualquiera que quiera tocar el botón va a tocar acá. Los choros a veces agarran piedras y me avientan por eso", señaló una vecina sobre las dificultades que afronta al tener la alarma en su vivienda.

POLICÍA BRILLA POR SU AUSENCIA

En declaraciones para nuestro reportero Lucho Santos, otras de las vecinas reveló que la presencia policial en la zona es prácticamente nula: "Esta avenida está un poco abandonada de policías y serenazgo", sostuvo.