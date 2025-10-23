Solo hay 89 patrulleros operativos en todo lima, revela ministro Tiburcio

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reveló que la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente afronta un déficit respecto al material logístico con el que cuentan, lo cual perjudica sus labores en materia de seguridad ciudadana.

Durante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso, el titular del Mininter indicó que Lima Metropolitana cuenta únicamente con 89 patrulleros operativos.

"Esos escuadrones que estaban durante las noches, hoy no los vemos ¿Y por qué no los vemos? Porque no tenemos los patrulleros. (Solo hay) 89 patrulleros para todo Lima. Prácticamente nada. Entonces, tenemos un déficit, unas brechas grandes en la Policía Nacional", dijo.

PATRULLEROS ABANDONADOS

Al respecto, un equipo de Paren Todo recorrió diversas comisarías de Lima y pudo corroborar la presencia de varios patrulleros abandonados en las afueras de sus dependencias policiales.

Tal es el caso de la Comisaría Divpol centro 2, ubicado en el distrito de La Victoria, donde los vecinos se quejan constantemente por la falta de unidades policiales operativas.