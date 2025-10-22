Policía incauta decenas de celulares robados en Las Malvinas

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo la tarde de este miércoles 22 de octubre en el Centro Comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima, donde logró la incautación de decenas de teléfonos celulares de dudosa procedencia.

Estas acciones se realizaron en el marco del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, que entró en vigor a las 00:00 horas del hoy. Más de 500 efectivos policiales irrumpieron en diversas galerías del emporio comercial con el objetivo de ubicar y decomisar equipos móviles reportados como robados.

Durante la intervención, los agentes encontraron decenas de teléfonos con números IMEI clonados o registrados como sustraídos recientemente. La mayoría de los dispositivos eran equipos de alta gama, entre ellos iPhones y Samsung Galaxy, que eran ofrecidos a precios reducidos en varios stands.

En paralelo, ciudadanos víctimas de robo se acercaron al lugar afirmando que el GPS de sus teléfonos marcaba como ubicación las galerías de Las Malvinas. Este centro comercial es conocido por ser uno de los principales puntos de reventa de celulares robados en la capital.

PNP HALLÓ CAJA FUERTE OCULTA

Durante la inspección, la policía descubrió una caja fuerte adherida al piso de una de las tiendas, completamente oculta bajo un mostrador. Los agentes tuvieron que usar herramientas para extraerla, ya que se presume que en su interior había más equipos robados.

Asimismo, fueron detenidas varias personas presuntamente vinculadas a la comercialización ilegal de estos dispositivos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. La policía también incautó chips móviles usados por delincuentes para extorsionar a sus víctimas desde teléfonos robados.